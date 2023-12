Bigblu Broadband Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Bigblu Broadband war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auf Grundlage dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Bigblu Broadband insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal, das für die Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI-Wert von Bigblu Broadband liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 75 und wird als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung analysiert. Bei Bigblu Broadband zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass Bigblu Broadband derzeit 7,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 28,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.