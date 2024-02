Big Yellow Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Big Yellow Group PLC-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Big Yellow Group PLC auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die abweichende Bewertung für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Big Yellow Group PLC.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Big Yellow Group PLC zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Big Yellow Group PLC war positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Big Yellow Group PLC insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 10,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung durch die Analysten führt. Somit erhält Big Yellow Group PLC in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Big Yellow Group PLC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1076,54 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1139,84 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Big Yellow Group PLC-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe ein "Neutral"-Rating.