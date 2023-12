Big Yellow Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Anleger-Stimmung bei Big Yellow Group PLC in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden, weshalb die Gesamtbewertung neutral ausfällt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Big Yellow Group PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1086,43 GBP. Der letzte Schlusskurs von 1206 GBP weicht daher um +11,01 Prozent ab, was charttechnisch als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1039,3 GBP) liegt mit einem Plus von +16,04 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt erhält die Big Yellow Group PLC-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Big Yellow Group PLC-Aktie liegt bei 33 und erhält daher eine neutrale Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (31,7) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Big Yellow Group PLC.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Big Yellow Group PLC insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist neutral und setzt sich aus 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Meinung zusammen. Die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, kommen jedoch zu einer positiven Einschätzung. Die durchschnittliche Empfehlung für Big Yellow Group PLC aus dem letzten Monat ist gut. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -3,4 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Big Yellow Group PLC somit eine neutrale Bewertung.