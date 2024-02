Big Yellow Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Big Yellow Group PLC hat in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger erlebt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie ein schlechtes Rating.

Die Analystenbewertung für die Big Yellow Group PLC ist insgesamt neutral, basierend auf 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Aufwärtspotential von 13,55 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Big Yellow Group PLC um 9,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer schlechten kurzfristigen Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -4,57 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Big Yellow Group PLC zeigt Werte von 69,05 für den 7-Tage-Zeitraum und 58 für den 25-Tage-Zeitraum, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.