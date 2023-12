Big Yellow Aktie: Jetzt aber!

Die Big Yellow Group PLC hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell 16,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit einem Plus von 11,01 Prozent über dem GD200, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Stimmung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mehrheitlich neutral bewertet, während die jüngsten Analysen ein Gesamturteil von "Gut" ergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1165 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -3,4 Prozent zur Folge hätte.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Big Yellow Group PLC als neutral eingestuft, sowohl für den Zeitraum von sieben Tagen (RSI7) als auch für den Zeitraum von 25 Tagen (RSI25).

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength-Index.