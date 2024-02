Big Yellow Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analystenmeinung zur Big Yellow Group PLC-Aktie ist neutral. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1165 GBP, was eine potenzielle Performance von 9,8 Prozent bedeuten würde. Aktuell liegt der Kurs bei 1061 GBP, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse der Big Yellow Group PLC ist überwiegend positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer guten Einschätzung führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Big Yellow Group PLC. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Big Yellow Group PLC als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7-Wert von 62,92 als auch der RSI25-Wert von 62,84 führen zu einer neutralen Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Big Yellow Group PLC-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung, sowohl von den Analysten als auch hinsichtlich der Stimmung und des Relative Strength-Index.