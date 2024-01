Big Yellow Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in Bezug auf die Aktie von Big Yellow Group PLC zuletzt neutral diskutiert, ohne dass positive oder negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Big Yellow Group PLC, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Big Yellow Group PLC mit einem Kurs von 1142 GBP aktuell +3,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,96 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Big Yellow Group PLC wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Big Yellow Group PLC erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Big Yellow Group PLC-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1165 GBP, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1142 GBP) ausgehend um 2,01 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Somit erhält Big Yellow Group PLC von den Analysten ein "Neutral"-Rating.