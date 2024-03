Big Yellow Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Big Yellow Group PLC-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1063,33 GBP, während der aktuelle Kurs bei 1067 GBP liegt, was einer Abweichung von +0,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1075,6 GBP weist eine Abweichung von -0,8 Prozent auf. Somit erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Big Yellow Group PLC derzeit mit einem Wert von 29,82 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Gut"-Einstufung.