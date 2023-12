Big Technologies Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Big liegt bei 56,67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 56 zeigt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um langfristige Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie der Big zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Big um 25,89 Prozent vom GD200 (237,5 GBP) entfernt ist, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 184,94 GBP auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Big diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie der Big heute eine insgesamt positive Bewertung.