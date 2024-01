Big Technologies Aktie: Grund zur Freude?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Big wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Big derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 235,24 GBP, während der Aktienkurs bei 175,5 GBP um -25,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 181,74 GBP, was einer Abweichung von -3,43 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt wird die Big daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Big in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Big aktuell mit einem Wert von 53,85 weder überkauft noch -verkauft. Auf erweiterte 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu der Einstufung "Neutral" für den RSI.