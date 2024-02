Big Tech nach Höhenflug unter Druck: Kaum Spielraum für Fehler

Meta glänzt letzte Woche: Erstmals Dividende angekündigt – Facebook-Mutterkonzern setzt neue Akzente.

Auffälligster Gewinner der vergangenen Woche war der Mutterkonzern von Facebook, Meta, nachdem er seine erste Dividende ausgeschüttet hatte. Investoren haben während dieser Quartalssaison eine einfache Forderung an die Tech-Riesen: Nichts weniger als Perfektion.

Die "Magnificent Seven"-Gruppe von Technologieunternehmen war im vergangenen Jahr der größte Motor für Wachstum und Gewinne an der Börse. Doch nachdem fünf dieser Unternehmen letzte Woche starke Quartalsergebnisse verzeichneten, sind Investoren wählerisch, welche sie belohnen. Der Mutterkonzern von Facebook, Meta Platforms, verzeichnete das stärkste Umsatzwachstum in mehr als zwei Jahren, schüttete seine erste Dividende aus und erhöhte die Genehmigung für Aktienrückkäufe um 50 Milliarden US-Dollar.

Die Investoren reagierten mit einem Anstieg der Aktien um 20% auf einen Rekordwert am Freitag. Auch Amazon.com vermeldete einen Anstieg des Gewinns aufgrund von robusten Ausgaben während der Feiertage und konnte einen Anstieg der Aktien um 7,9% verbuchen.

Andere Aktien schnitten nicht so gut ab - trotz Ergebnissen, die die Erwartungen erfüllten. Der Mutterkonzern von Google, Alphabet, Microsoft und Apple berichteten alle höhere Gewinne und Umsätze als von der Wall Street erwartet. Dennoch fielen ihre Aktien, da wichtige Geschäftsbereiche nicht so gut abschnitten wie von Analysten prognostiziert. Alphabet fiel am Tag nach dem Bericht um 7,5%, der stärkste Rückgang seit Oktober, während Apple um 0,5% sank und in der Woche verkauft wurde.

Microsoft fiel am Tag nach den Ergebnissen um 2,7%, bevor es sich erholte und in der Woche um 1,8% stieg. "Das liegt daran, dass so viele Leute in diese Aktien eingestiegen sind - alles, was als 'Nun, das ist nicht komplett unzerstörbar' angesehen wird, macht sie nervös und sie ziehen sich zurück", sagte George Maris, globaler Chef-Investitionsfondsmanager bei Principal Asset Management.

Die Aktien der Magnificent Seven sind im vergangenen Jahr gestiegen, angetrieben von Wetten, dass sie am meisten vom kommenden Boom in der künstlichen Intelligenz profitieren werden. Sie haben auch dazu beigetragen, den gesamten Aktienmarkt immer wieder auf Rekordhöhen zu treiben: Der S&P500 ist gestiegen und hat das Jahr 2024 bereits mit einem Plus von 4% begonnen.

In dieser Woche werden Investoren eine weitere Runde von Quartalsergebnissen von Unternehmen wie Caterpillar und McDonald's sowie die neuesten Zahlen zum Handelsdefizit und zur Geschäftstätigkeit in den USA verfolgen. Analysten sagen, dass die jüngsten Rückschläge im Technologiesektor zeigen, dass es schwierig sein wird, hohe Bewertungen zu rechtfertigen.

Ohne die Magnificent Seven würden die Gewinne für den breiteren Aktienmarkt viel schlechter aussehen. Exklusive Tesla wird erwartet, dass die Magnificent Seven einen Gewinnanstieg von 62,8% für das vierte Quartal ausweisen. Die anderen 494 Unternehmen im S&P500 werden voraussichtlich einen Rückgang von 8,6% verzeichnen. Insgesamt wird ein Wachstum von 1,6% erwartet, wie Daten von FactSet zeigen.

Die große Frage für Investoren: Wie bald kann die Ausgabe von Geld für künstliche Intelligenz zur Schaffung neuer Geschäfte zu neuen Einnahmen und Gewinnen führen? Bisher haben die Unternehmen geringe Ergebnisse aus ihren Investitionen erzielt. Die Tech-Aktien wurden letzte Woche auch durch schwindende Hoffnungen auf zeitnahe Zinssenkungen belastet.

Der S&P500 fiel am Mittwoch um 1,6%, sein stärkster Rückgang seit September, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte, dass eine Zinssenkung im März unwahrscheinlich sei. Der Index erholte sich später in der Woche, nachdem Daten zeigten, dass die Einstellung im Januar beschleunigt hatte und die US-Wirtschaft weit mehr Arbeitsplätze als erwartet schuf.

Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg am Freitag auf 4,03%, der größte Tagesanstieg seit September 2022. Einige Investoren ließen sich von den Verkäufen der vergangenen Woche nicht beirren. "Wir werden uns nicht zu sehr über einen kurzfristigen negativen Trend aufregen, außer die Fundamentaldaten haben sich wirklich geändert", sagte Nael Fakhry, Portfolio-Manager des Osterweis Fonds, der Microsoft-, Alphabet- und Amazon-Aktien besitzt.

Die Alphabet-Aktien sind in den letzten sechs Quartalen nach dem Bericht um einen Tag gefallen. Doch seit der vergangenen 18 Monaten ist der Aktienkurs um fast50% gestiegen und hat den S&P500 um mehr als 20 Prozentpunkte übertroffen, wie Daten von FactSet zeigen. Microsoft gab in diesem Zeitraum viermal nach.

Microsofts Rückgang der vergangenen Woche kam nach enttäuschenden Einnahmen aus dem Segment, das das Windows-, Gaming- und Gerätegeschäft des Unternehmens umfasst. Die Alphabet-Aktien fielen, nachdem der Umsatz aus Werbung, der den Großteil seines Umsatzes ausmacht, unter den Erwartungen der Analysten lag.

Die Einnahmen von Apple aus China, seinem drittgrößten Markt, lagen unter den Schätzungen der Analysten, ebenso wie die Einnahmen aus dem Dienstleistungsbereich. Einige Investoren warnen, dass der Kauf von Tech-Aktien zu hohen Preisen zu schlechten Ergebnissen führen könnte, selbst wenn die künstliche Intelligenz ihre Versprechen einhält.

"Die Erzählung mag größtenteils wahr sein", sagte Rob Arnott, Vorsitzender bei Research Affiliates, "aber sie hat auch den Nachteil, dass sie vollständig in den Aktienkursen eingepreist ist."

