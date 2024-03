Big Rock Brewery Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Big Rock Brewery-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,59 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 1,4 CAD, was einer Abweichung von -11,95 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 1,42 CAD, was einer Abweichung von -1,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Big Rock Brewery-Aktie bei -21,08 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -16,05 Prozent, wobei Big Rock Brewery mit 5,04 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,89 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (54,72 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine negative Bewertung.