Big Rock Brewery Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Big Rock Brewery wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine Einschätzung über den aktuellen Zustand des Unternehmens zu geben. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 177,5 deutlich über dem Branchenmittel von 45,78 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen für Big Rock Brewery in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Big Rock Brewery daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Big Rock Brewery liegt bei 39,13 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 35,71 auf 25-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Zusammenfassend erhält die Aktie in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.