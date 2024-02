Big Rock Brewery Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Big Rock Brewery liegt das aktuelle KGV bei 177, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Getränkebranche, die im Durchschnitt ein KGV von 46 haben, als überbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Big Rock Brewery in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Big Rock Brewery. Das Kriterium "Sentiment und Buzz" wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Big Rock Brewery beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.