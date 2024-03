Big Rock Brewery Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Big Rock Brewery diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Big Rock Brewery beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Big Rock Brewery beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60,22 im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Big Rock Brewery mit einer Rendite von -21,08 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -18,05 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von -21,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Big Rock Brewery von 1,31 CAD mit -18,63 Prozent Entfernung vom GD200 (1,61 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,44 CAD auf einen Abstand von -9,03 Prozent hin, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Big Rock Brewery-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.