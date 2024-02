Big Ridge Gold-Anleger machen nicht mehr mit!

Big Ridge Gold: Stimmung unter Anlegern und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Big Ridge Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Big Ridge Gold in sozialen Medien berichtet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Big Ridge Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Big Ridge Gold liegt bei 100, was wiederum zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.