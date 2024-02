Big Ridge Gold Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Big Ridge Gold. Dies wurde durch eine Analyse der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigten. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der aktuelle Kurs von 0,07 CAD liegt 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse des Relative Strength-Index ergab eine Einstufung von "Schlecht" aufgrund des Wertes von 100, während der RSI25-Wert von 50 zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf technischer Ebene.