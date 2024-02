Big Ridge Gold Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Big Ridge Gold Aktie handelt derzeit bei 0,07 CAD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Big Ridge Gold festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Big Ridge Gold auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung einer Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Big Ridge Gold untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) kann Aufschluss darüber geben, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Big Ridge Gold-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 50, was bedeutet, dass Big Ridge Gold hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.