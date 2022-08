Big Lots Aktie: Ein wahrer Champion!

An der Heimatbörse New York notiert Big Lots per 17.08.2022, 17:56 Uhr bei 25.9 USD. Big Lots zählt zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Big Lots auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Big Lots liegt bei 17,8, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Big Lots bewegt sich bei 38,81. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Big Lots-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 4 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Big Lots vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 43,83 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 60,5 Prozent erzielen, da sie derzeit 27,31 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Dividende: Big Lots schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,67 % und somit 1,82 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,85 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".