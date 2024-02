Big Lots Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Big Lots führt bei einem Niveau von 62,62 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,37 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Big Lots investieren, bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,43 Prozentpunkten erzielen können. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von Big Lots mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,09 auf Basis der heutigen Notierungen 72 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (35,59) bewertet wird. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit aus fundamentalanalytischer Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".

Des Weiteren liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Big Lots ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.