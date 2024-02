Big Lots Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Diana Shipping":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Big Lots liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,76 für den "Multiline-Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Big Lots in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,64 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine deutliche Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt um -7,43 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -8,92 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Big Lots um 67,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Big Lots derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 % liegt. Die Differenz von 3,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der Aufschluss über das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses gibt. Der RSI-Wert von 29,95 deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 66 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich, dass Big Lots in Bezug auf fundamentale Kennzahlen unterbewertet ist, aber in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und Dividendenrendite eine Unterperformance aufweist. Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, aber insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.