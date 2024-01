Big Lots Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Big Lots-Aktie wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht bewertet. Laut der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Big Lots mit einem Wert von 10,09 deutlich günstiger als das Branchenmittel im Multiline-Einzelhandel, das bei 36,78 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 73 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Big Lots-Aktie bei 7,79 USD liegt, was einer Entfernung von +6,71 Prozent vom GD200 (7,3 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 5,34 USD auf, was einem Abstand von +45,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Darüber hinaus bezieht der Relative Strength-Index (RSI) die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum ein. Der RSI der Big Lots liegt bei 32,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,79 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" aus der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung eine tendenziell positive Bewertung der Big Lots-Aktie.