Big Lots Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analysten bewerten die Aktie von Big Lots auf langfristiger Basis als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertungen: 0 Gut, 1 Neutral, 2 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen der Analysten zu Big Lots. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 14,33 USD, was einer Erwartung von 100,19 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 7,16 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Big Lots zahlt. Dies ist 73 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Big Lots derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,42 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,42 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor bei der Einschätzung der Aktie berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Big Lots daher als "Neutral"-Wert betrachtet.