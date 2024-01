Big Lots Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Big Lots hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von -51,53 Prozent, was mehr als 63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von -3,15 Prozent liegt Big Lots mit einer Rendite von 48,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Big Lots in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50-Tage-Durchschnitt bei 5,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,33 USD liegt, was einer Abweichung von +33,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Indikatoren erhält die Big Lots-Aktie daher ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 7,12 USD, was einer geringeren Abweichung von +2,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10,09 Euro, was 73 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Big Lots, die auf verschiedene Analysekriterien zurückzuführen ist.