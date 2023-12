Big Lots Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Big Lots hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -66,95 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 62 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von -16,86 Prozent liegt Big Lots mit einer Rendite von 50,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 neutrale und 2 negative Einschätzungen für Big Lots abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 14,33 USD deutet darauf hin, dass die Aktie um 88,1 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird die Aktie jedoch von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Big Lots derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Diese niedrigere Dividendenrendite führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Big Lots wird auch berücksichtigt, da sie einen Einfluss auf den Aktienkurs haben kann. Soziale Plattformen zeigen eine neutrale Stimmung gegenüber der Aktie, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.