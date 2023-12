Big 5 Sporting Goods-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Big 5 Sporting Goods mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,56 deutlich günstiger bewertet ist als das Branchenmittel im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Das Branchen-KGV liegt bei 36,17, was einen Abstand von 10 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Big 5 Sporting Goods mit 13,83 Prozent 10,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Big 5 Sporting Goods-Aktie bei 7,66 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 6,68 USD, was einem Unterschied von -12,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,37 USD, was bedeutet, dass sich auf kurzfristigerer Basis ein anderes Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Big 5 Sporting Goods für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Big 5 Sporting Goods sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,32 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 25,66 Punkten. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Big 5 Sporting Goods basierend auf fundamentaler und technischer Analyse sowie der Dividendenrendite.