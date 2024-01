Big 5 Sporting Goods Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Big 5 Sporting Goods wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,69 bewertet, was 10 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem KGV von 36,86. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie bei -19,79 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -3,15 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Rendite von Big 5 Sporting Goods mit -19,79 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls schlechte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,54 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,75 USD liegt, was einer Abweichung von -23,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6,09 USD über dem aktuellen Kurs von 5,75 USD, was zu einer Abweichung von -5,58 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine negative Stimmung gegenüber der Aktie hin. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.