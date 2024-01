Big 5 Sporting Goods Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 83, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 54,82, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dieser zeigt eine Abweichung von -23,51 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4,95 Prozent.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Big 5 Sporting Goods in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,03 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der "Spezialität Einzelhandel"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance um 30,35 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines vergleichsweise hohen KGV von 40,69, was die Aktie als "teuer" erscheinen lässt.

Insgesamt ergibt sich demnach ein "Schlecht"-Rating für die Big 5 Sporting Goods-Aktie, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien wie RSI, technischer Analyse, Branchenvergleich und fundamentaler Analyse.