Big 5 Sporting Goods Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Big 5 Sporting Goods wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, da es als überkauft gilt.

Die Anleger-Stimmung bei Big 5 Sporting Goods ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 47,03 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 24,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Big 5 Sporting Goods in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -47,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 7,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -55,28 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance um 46,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.