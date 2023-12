Big 5 Sporting Goods Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Aktie von Big 5 Sporting Goods wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 32,56 liegt sie insgesamt 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im "Spezialität Einzelhandel", der bei 36,97 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Big 5 Sporting Goods eine Rendite von -54,06 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -15,49 Prozent, wobei Big 5 Sporting Goods mit 38,57 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt die Aktie von Big 5 Sporting Goods eine durchschnittliche Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,03 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Big 5 Sporting Goods als überverkauft bewertet und erhält somit ein "Gut" für diesen Punkt der Analyse.