Big 5 Sporting Goods Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Big 5 Sporting Goods-Aktie wird mithilfe von technischer Analyse und verschiedenen Kennzahlen bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 7,17 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,46 USD deutlich darunter, was einer Differenz von -23,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-3,7 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt Werte von 38,57 und 52,66 Punkten. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,13 Prozent erzielt, was 33,92 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,04 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 34,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Big 5 Sporting Goods. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festzustellen sind. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.