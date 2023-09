BigScreen Spot: Transformationsgeschichte der Ad Alliance wird mit Telekom und Mindshare fortgeschrieben

Köln (ots) -Das Beste aus der fragmentierten Videonutzung herausholen - Ad Alliance reagiert weiterhin auf die steigende non-lineare Videonutzung und launcht unter der Dachmarke CrossOver Evolution den BigScreen Spot. Das neue Mitglied der xMedia-Produktfamilie bündelt das gesamte Big Screen-Videoinventar und damit die adressierbare Reichweite der Ad Alliance Angebote im Addressable TV (ATV) und Connected TV (CTV). Ab dem 5. September gibt es die Premierenfeier mit der Deutschen Telekom und Mindshare.Wenn Bewegtbild, dann am liebsten auf dem Big Screen. Das gilt zielgruppenübergreifend. Technologische Möglichkeiten erobern den Big Screen, machen ihn auf andere Art erlebbar und sorgen dafür, dass der Fernseher nach wie vor hoch im Kurs ist. Da setzt der BigScreen Spot an, verbindet klassische Nutzungssituation mit neuen Spielarten, durch die Bündelung der ATV- und CTV-Inventare. Werbungtreibende können dadurch mit nur einer Buchung die volle adressierbare Reichweite auf dem Big Screen nutzen. Unterschiedliche Spotlängen, übergreifende Aussteuerung und Optimierung durch gattungsübergreifendes Capping auf Haushalts-Ebene mit dem xMedia FC sowie verschiedene Targetingmöglichkeiten für eine selektive Zielgruppenansprache stehen dafür zur Verfügung. Gleichzeitig erlebt das Publikum den zielgerichteten Spot im Vollbildmodus, ganz so wie beim TV-Live-Erlebnis und fügt sich so in das natürliche TV-Nutzungssetting ein. Die Deutsche Telekom macht den Live-Test und ist von September bis November mit einem 20-Sekünder in den ATV- und CTV-Premiumfeldern eingebunden.Daniel Jäger, Head of Group Media bei der Deutschen Telekom: "Wir möchten Geschichten erzählen, die Menschen bewegen. Das funktioniert besonders gut mit Bewegtbild auf dem großen Screen. TV spielt daher eine zentrale Rolle bei unseren Mediaaktivitäten und da TV heute schon mehr als Fernsehen ist, finden wir den Ansatz des BigScreen Spots spannend. Er verknüpft ATV und CTV und macht so die Integration für eine wirkungsvolle Präsenz auf dem Big Screen sehr einfach."Isabella Thissen, COO Ad Alliance: "Unsere Transformationsgeschichte läuft gut an. Wir gehen unsere Vision Stück für Stück an. Das beinhaltet, perspektivisch alles, was unter den Begriff 'Advanced TV' gehört - TV, ATV, CTV und Total Video - zu bündeln und zu verknüpfen. Auf dem Weg zur maximalen Big Screen-Reichweite ist der BigScreen Spot ein sehr wichtiger Baustein, denn er bündelt die derzeit stark nachgefragten Kanäle ATV und CTV."Timucin Güzey, Managing Director bei Mindshare: "Noch nie gab es so viele und gute Optionen, Spots zur richtigen Zeit und bei der richtigen Person zu platzieren. Dem langen Wunsch, den großen Bildschirm 'adressierbar' zu machen, sind wir ein großes Stück nähergekommen. Der BigScreen Spot vereinfacht vieles, bündelt attraktive Inventare und reduziert gleichzeitig die Komplexität bei Buchung, Abwicklung und Werbemittelaussteuerung. Der BigScreen Spot hat Potenzial, TV auf neue Art Rückenwind zu geben."Die CrossOver Evolution (COE) ist eine langfristig ausgelegte Innovationsoffensive der Ad Alliance und verfolgt die Vision "Media ohne Grenzen". Die Transformation umfasst drei Säulen: Produkte, Leistungs- und Wirknachweise sowie den Bereich Automatisierung. Das Ziel: Crossmediale Kampagnenwirkung mit geringstmöglichem Aufwand auf Kundenseite. Ad Alliance setzt seit Ankündigung der COE im Juni 2022 ihre Vision Stück für Stück - planvoll, aber auch flexibel, um auf die Dynamik im Markt reagieren zu können.Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. 