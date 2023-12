BigBen Interactive Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Anleger-Stimmung bei Bigben Interactive in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Intensität der Beiträge zu Bigben Interactive zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch unbeachtet bleibt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bigben Interactive bei 4,42 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,225 EUR hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 liegt bei 3,06 EUR, was einen Abstand von +5,39 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bigben Interactive zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI führt zu einer neutralen Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.