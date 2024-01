Mit Bidvest wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Bidvest hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 11,6 EUR einen Rückgang von -6,98 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, verzeichnet. Das führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf Basis des zurückliegenden 200-Tage-Durchschnitts wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Bidvest der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Bidvest weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,32 ebenfalls an, dass Bidvest weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Bidvest daher in diesem Abschnitt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bidvest einen Wert von 13 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" (KGV von 31,47) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 56 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Bidvest damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Bidvest in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Bidvest daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.