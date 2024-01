Bidvest Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Bidvest-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 12 EUR lag, was einem Unterschied von -5,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 12,65 EUR entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 12,53 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bidvest-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Bidvest eine Dividendenrendite von 3,31 % auf, was 0,15 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bidvest-Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Bidvest-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, während der RSI25 für 25 Tage bei 59,65 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.