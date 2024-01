Bidvest Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Bidvest schüttet eine Dividendenrendite von 3,73 % aus, was 0,59 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bidvest eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bidvest beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Industriekonglomerate-Branche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bidvest-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 48, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bidvest daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.