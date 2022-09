Bidens Inflationsgesetz zahlt sich aus. Analyst sieht 36 % Aufwärtspotenzial für diese Altenergie-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Canadian Solar Inc (NASDAQ:CSIQ) hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 außerordentlich gut entwickelt, die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 34% gestiegen. Das kanadische Solarunternehmen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres um 85% auf 2,31 Milliarden Dollar steigern und verdoppelte seinen Bruttogewinn auf 371 Millionen Dollar, was einer Bruttomarge von 16% entspricht. Bei… Hier weiterlesen