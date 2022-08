Bidens Gesetz zur Verringerung der Inflation kann laut neuester Analyse bis zu 1,9 Billionen Dollar an klimabedingtem Wirtschaftsschaden einsparen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Das Office of Management and Budget (OMB) des Weißen Hauses hat am Dienstag seine erste veröffentlichte Analyse der vermiedenen klimabedingten sozialen Kosten, die sich aus einem Gesetz ergeben, veröffentlicht. Was geschah: Bei der untersuchten Gesetzgebung handelte es sich um Präsident Joe Biden’s 740 Milliarden Dollar schweres Inflation Reduction Act. Die Studie ergab, dass sich der Klimawandel bis zum Ende des… Hier weiterlesen