Bidens Berater: 'Wir stehen für den Schutz der Zivilbevölkerung'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung pocht angesichts einer erwarteten israelischen Bodenoffensive in Gaza auf den Schutz der Zivilbevölkerung. "Wir stehen für den Schutz der Zivilbevölkerung, und wir wollen sicherstellen, dass unschuldige Palästinenser, die nichts mit der Hamas zu tun haben, in sichere Gebiete gelangen können, wo sie vor Bombardierungen geschützt sind und Zugang zu lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Wasser, Unterkunft und Medizin haben", sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag im US-Fernsehen.

Er habe gerade erst Kontakt zu einem israelischen Kollegen gehabt, der ihm gesagt habe, dass Israel die Wasserleitung im südlichen Gazastreifen wieder in Gang gesetzt habe, so Sullivan weiter. Zur Frage, wann und ob eine Bodenoffensive der Israelis beginnen könnte, machte Sullivan keine Angaben. Er betonte aber, dass es für US-Präsident Biden "keine höhere Priorität" gebe, als die von Hamas-Terroristen nach Gaza verschleppten US-Bürger zu befreien. "Er hat Geisel-Experten entsandt, um die israelische Regierung bei der Geiselbefreiung zu koordinieren und zu beraten."

Mit Blick auf eine vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah von Gaza nach Ägypten für US-Bürgerinnen und -Bürger, sagte Sullivan, dass die Situation dort sehr kompliziert sei. Zwar habe Ägypten die Ausreise gestattet und Israel zugesagt, dass eine sichere Ausreise möglich sein werde. Doch habe die islamistische Hamas "Schritte unternommen", um die Ausreise zu verhindern./nau/DP/he