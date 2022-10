Biden will nach US-Zwischenwahlen über erneute Kandidatur entscheiden

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will nach den in knapp vier Wochen anstehenden US-Zwischenwahlen über seine erneute Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 entscheiden. "Wenn das im November erledigt ist, werde ich eine Entscheidung treffen", sagte Biden dem US-Sender CNN in einem am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview. Auf die Frage, ob er glaube, dass er der einzige Demokrat sei, der eine hypothetische Wahl gegen den ehemaligen US-Präsidenten und Republikaner Donald Trump gewinnen könnte, sagte Biden: "Ich glaube, dass ich Donald Trump noch einmal schlagen kann."

Der Demokrat Biden hatte in der Vergangenheit betont, dass er die Absicht habe, noch einmal für das Amt des US-Präsidenten ins Rennen zu gehen - falls seine Gesundheit es zulasse. Trump deutet seit Monaten immer wieder an, noch einmal für die Republikaner kandidieren zu wollen. Biden wäre bei der nächsten Präsidentenwahl 81 Jahre alt, Trump 78. Angesprochen auf sein Alter sagte Biden: "Die einzige Frage ist doch, ob Sie Ihren Job machen können. Und ich bin der Überzeugung, dass ich meinen Job machen kann."