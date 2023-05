Biden will Charles Brown als neuen US-Generalstabschef nominieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will den Stabschef der Luftwaffe, Charles Brown, als neuen Generalstabschef nominieren. Aus dem Terminplan des Präsidenten für Donnerstag geht hervor, dass der Vier-Sterne-General die Nachfolge von Mark Milley antreten soll. Der US-Senat muss der Personalie nach der offiziellen Nominierung noch zustimmen. Der Generalstabschef ist Militärberater des Präsidenten und leitet die strategischen Planungen des Verteidigungsministeriums. Brown ist seit 2020 Stabschef der Luftstreitkräfte und wurde für diese Position vom damaligen Präsidenten Donald Trump nominiert. Er ist der erste Schwarze an der Spitze einer Teilstreitkraft des US-Militärs. Milley - als Soldat einst in Afghanistan, im Irak und in Bosnien-Herzegowina im Einsatz - war ebenfalls von Trump für das Amt nominiert worden und ist seit 2019 Generalstabschef./nau/DP/zb