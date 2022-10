Biden verurteilt Nordkoreas Raketentest - 'Gefahr für Japans Volk'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Nordkoreas jüngsten Raketentest über Japan auf Schärfste verurteilt. Japans Regierungschef Fumio Kishida und Biden hätten den Test in einem Telefonat als "eine Gefahr für das japanische Volk" bezeichnet, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Es handele sich um "eine Destabilisierung der Region und ein klaren Verstoß gegen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen". Biden und Kishida haben dem Weißen Haus zufolge vereinbart, "ihre unmittelbare und längerfristige Reaktion" weiterhin sowohl bilateral als auch mit Südkorea und der internationalen Gemeinschaft eng koordinieren zu wollen.

Am Dienstag feuerte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) ab. Es ist das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen ist. Zuvor hatte Nordkorea am Samstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet - das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche./nau/DP/stw