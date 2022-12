Biden verteidigt abgestimmtes Vorgehen bei Militärhilfe für Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat das international abgestimmte Vorgehen bei den Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. "Die Idee, dass wir der Ukraine Material geben, das sich grundlegend von dem unterscheidet, was sie bereits hat, würde die Nato, die Europäische Union und den Rest der Welt auseinanderbrechen lassen", sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Es sei wesentlich, dass die internationale Allianz weiter an der Seite des Landes stehe. Biden reagierte damit auf die Frage, warum die Ukraine nicht einfach ohne lange Diskussionen alle benötigten Waffensysteme zur Verfügung gestellt bekomme.

"Wir werden der Ukraine das geben, was sie braucht, um sich selbst zu verteidigen", betonte Biden. Er habe Hunderte Stunden in Gesprächen mit europäischen Partnern verbracht, um sie davon zu überzeugen, wie wichtig die fortdauernde Unterstützung Kiews auch für sie selbst sei. "Sie verstehen das vollkommen, aber sie wollen keinen Krieg mit Russland. Sie wollen keinen Dritten Weltkrieg." Biden betonte, die USA hätten bereits mehr als 20 Milliarden Dollar für Kiew bereitgestellt und schon vor dem Beginn der russischen Invasion Ende Februar mit der Unterstützung begonnen.

Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine und unterstützen das Land in gewaltiger Dimension mit Militärausrüstung und Geld. Anlässlich des Besuchs von Selenskyj kündigten die USA ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) an. Insgesamt beläuft sich US-Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn von Bidens Amtszeit auf 21,9 Milliarden US-Dollar./jac/DP/zb