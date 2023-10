Biden vergleicht islamistische Hamas mit IS - 'Das ist Terrorismus'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die islamistische Hamas mit der Terrororganisation IS verglichen. Die "Brutalität" und der "Blutdurst" der Hamas erinnerten an die schlimmsten Taten der Organisation des Islamischen Staates (IS), sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. "Das ist Terrorismus."

Die Hamas stehe nicht für das "Recht des palästinensischen Volkes auf Würde und Selbstbestimmung". Das erklärte Ziel sei die "Vernichtung des Staates Israel durch die Ermordung des jüdischen Volkes", sagte Biden. Die Hamas benutze palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag vom Gazastreifen aus bei einem Großangriff auf israelisches Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit Israels Staatsgründung angerichtet.