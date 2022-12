Biden spricht bei USA-Afrika-Gipfel - Dinner im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will sich am Mittwoch mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika treffen und diese zu einem Abendessen im Weißen Hause empfangen. Der US-Präsident hatte rund 50 Regierungsvertreter zu einem mehrtägigen Gipfel in der US-Hauptstadt geladen. Auf dem Programm steht nun eine Rede Bidens (19.30 Uhr MEZ) im Rahmen eines Wirtschaftsforums, an dem auch Führungskräfte aus dem Privatsektor von über 300 amerikanischen und afrikanischen Unternehmen teilnehmen. Später will Biden mit einer kleinen Gruppe Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus über bevorstehende Präsidentschaftswahlen 2023 in Afrika sprechen und die Unterstützung der USA für freie und faire Wahlen anbieten.

Ziel des Treffens sei es, die Stimmen und Prioritäten Afrikas hervorzuheben und die Partnerschaft zwischen den USA und dem afrikanischen Kontinent zu stärken, hatte der Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jake Sullivan, zuvor betont. Biden unterstütze die Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) in die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer - sowie eine Reform des UN-Sicherheitsrates, welche die Aufnahme eines ständigen afrikanischen Mitglieds vorsehe, sagte Sullivan. Beides werde der US-Präsident bei dem Gipfel ansprechen./nau/DP/jha