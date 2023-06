Biden spricht mit Scholz und Partnern über Entwicklung in Russland

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Rishi Sunak über die Situation in Russland ausgetauscht. In dem Gespräch hätten die Partner unter anderem ihre "unerschütterliche Unterstützung" für die Ukraine bekräftigt, teilte das Weiße Haus am Samstagmittag (Ortszeit) mit. Biden sei am Morgen außerdem von seinem nationalen Sicherheitsteam über die Entwicklungen in Russland unterrichtet worden. Ebenfalls anwesend bei dem Briefing waren nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem Vize-Präsidentin Kamala Harris, der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sowie Verteidigungs- und Außenminister Lloyd Austin und Antony Blinken./nau/DP/zb