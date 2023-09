Biden sichert Menschen im Iran anhaltende Unterstützung zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zum ersten Todestag der Kurdin Jina Mahsa Amini hat US-Präsident Joe Biden den anhaltenden Protest für mehr Menschenrechte im Iran gewürdigt. "Jill und ich schließen uns den Menschen auf der ganzen Welt an, um an Amini zu erinnern", teilte Biden am Freitag in Washington mit. "Genauso wie an alle tapferen iranischen Bürger, die vom iranischen Regime getötet, verletzt oder inhaftiert wurden, weil sie friedlich nach Demokratie und ihrer grundlegenden Menschenwürde verlangt haben."

Biden sicherte den Protestierenden zum Jahrestag anhaltende Unterstützung zu. "Die Iraner allein werden über das Schicksal ihres Landes entscheiden, aber die Vereinigten Staaten sind weiter entschlossen darin, an ihrer Seite zu stehen", teilte er weiter mit. "Dazu gehört auch das Bereitstellen von Hilfsmitteln, mit denen die Menschen im Iran für ihre eigene Zukunft kämpfen können."

Der Tod Aminis hatte im Herbst 2022 die schwersten Proteste seit Jahrzehnten im Iran ins Rollen gebracht, die sich zunächst von den Kurdenregionen ausgehend verbreiteten. Sie richteten sich zunächst gegen den Kopftuchzwang, dann gegen das gesamte islamische System. Irans Sicherheitsapparat schlug die Proteste 2022 gewaltsam nieder. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den Behörden völkerrechtliche Verbrechen vor./cfa/DP/ngu