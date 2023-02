Biden sagt Türkei und Syrien Millionenhilfe zu - Sanktionen gelockert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA werden für dringend benötigte humanitäre Hilfe nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien 85 Millionen Dollar (etwa 79 Millionen Euro) bereitstellen. Die Hilfe solle unter anderem Lebensmittel, Unterkünfte, Medizin und Versorgung von Familien umfassen, schrieb US-Präsident Joe Biden am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. "Unsere Herzen sind bei den Menschen in der Türkei und Syrien", fügte er hinzu.

Damit die Erdbebenhilfe für das vom Bürgerkrieg zerrüttete Syrien trotz der Sanktionen gegen Machthaber Baschar al-Assad möglich ist, erlaubte das US-Finanzministerium für eine Dauer von 180 Tagen alle entsprechenden Transaktionen. Diese Lockerung werde nicht die langjährigen strukturellen Herausforderungen und die brutalen Taktiken des Assad-Regimes rückgängig machen, sagte Wally Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, am Donnerstag in einer Mitteilung. Sie könne aber sicherstellen, dass Sanktionen die jetzt benötigte lebensrettende Hilfe nicht behinderten.

Bis zum Freitagmorgen wurden mehr als 21 000 Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gezählt. In Syrien ist vor allem der Nordwesten betroffen. Zusätzlich erschwert dort die politische Lage die Arbeit der Retter./aae/DP/jha