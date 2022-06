Biden landet in Madrid - Nato-Treffen auf dem Programm

MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist in Madrid angekommen, wo er in den kommenden Tagen am Nato-Gipfel teilnehmen wird. Die Air Force One landete am Dienstagnachmittag auf dem Flughafen Madrid-Torrejón. Der Flug sei etwas "wacklig" gewesen, berichtete ein Journalist aus der Delegation. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Biden das Flugzeug verließ und von Spaniens König Felipe begrüßt wurde.

In Madrid findet am Mittwoch und Donnerstag der Nato-Gipfel statt. Am Dienstagabend lädt König Felipe die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses zu einem Gala-Dinner ein. Zuvor hatte der US-Präsident am dreitägigen Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) im bayerischen Elmau teilgenommen./cy/DP/ngu