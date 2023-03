Biden kündigt erweiterte Migrations-Zusammenarbeit mit Kanada an

OTTAWA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Kanada zur Eindämmung illegaler Grenzübertritte angekündigt. Kanada habe sich dazu bereit erklärt, mehr Migrantinnen und Migranten aufzunehmen, sagte Biden bei seiner Rede vor dem kanadischen Parlament in Ottawa am Freitag. "Gleichzeitig werden die Vereinigten Staaten und Kanada zusammenarbeiten, um illegale Grenzübertritte zu unterbinden." Ein Abkommen zwischen den beiden Nachbarn werde dafür aktualisiert.

Die kanadische Regierung hatte in Washington angesichts sprunghaft angestiegener illegaler Grenzübertritte seit längerer Zeit auf ein Abkommen gedrungen, um mehr auf illegale Weise eingereiste Migrantinnen und Migranten abweisen zu können. Fast 40 000 kamen im vergangenen Jahr nach Kanada, das ist mehr als doppelt so viel wie 2019, ein Jahr vor der Pandemie. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen aus Mittel- und Südamerika, die von den USA aus nach Kanada weiterreisen. Besonders der geschlossene Grenzübergang Roxham Road nördlich von New York wurde zuletzt zum Sinnbild für die illegalen Grenzübertritte./scb/DP/jha